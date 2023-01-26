شاهر سعد يلتقي رئيس اتحاد عمال فرنسا وأوروبا

وطن: التقى شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس الاتحاد العربي للنقابات، لورانت بير رئيس اتحاد نقابات عمال فرنسا، ورئيس اتحاد عمال أوروبا في العاصمة النمساوية فينا، التي يزورها حالياً إلى جانب الدكتور أشرف الأعور أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وقدم سعد للنقابي الفرنسي الأول شرحاً مكثفاً عن أحوال العمال الفلسطينيين والعاملات، لجهة ما يلاقونه من انتهاكات كثيرة يمارسها بحقهم المشغلون الإسرائيليون.

وطلب سعد من رئيس اتحاد عمال فرنسا، أن يتم تخصيص يوم للتضامن مع فلسطين على هامش مؤتمر الاتحاد العام لعمال فرنسا المقرر عقده في أيار القادم، الامر الذي قوبل بالترحيب.

وجدد سعد المطالبة بابتعاث لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية المقترفة بحق العمال الفلسطينيين، ووضع حد للإفلات الإسرائيلي المستمر من المساءلة والعقاب.