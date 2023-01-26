بنك القدس يقدم دعمه لذوي الإعاقة في غزة

وطن: قدم بنك القدس مؤخراً دعماً لشراء كراسي متحركة ومعدات لذوي الإعاقة في قطاع غزة، بحيث يتم توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية في غزة وذلك في إطار برنامجه للمسؤولية المجتمعية، وتعتبر هذه المساهمة من بنك القدس واحدة من مساهماته المتواصلة التي تعكس أهدافه المجتمعية لمساعدة المحتاجين من ذوي الإعاقة.

وقام بتسليم الكراسي والمعدات مدير بنك القدس في منطقة غزة شحادة الغول بحضور عدد من المدراء والمسؤولين وممثلي وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وقال شحادة الغول: "أن هذا الدعم يعكس دور بنك القدس التشاركي والتفاعلي مع المجتمع بكافة شرائحه، ويؤكد على العلاقة الطيبة والفاعلة بين البنك ومختلف مؤسسات المجتمع" وثمن الغول على الدور الذي تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية في السعي لتأمين كراسي متحركة ومعدات للمحتاجين من ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

يذكر أن بنك القدس يلتزم بمضمون المسؤولية المجتمعية التي تعد ذات مضمون أخلاقي تحفظ للبنك ريادته كشريك مجتمعي وتعطي بُعداً متوافقاً مع المسؤولية الوطنية التي تتطلع لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من عبء الفقر من مجتمعنا، حيث يسعى البنك على الدوام للإيفاء بوعوده اسهاماً في تنمية المجتمع الفلسطيني بكل المحافظات.