الاحتلال يستولي على 500 ألف شيكل ومركبة للمحررين كريم وماهر يونس

وطن: وقع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، على أمر يقضي بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف شيقل نصف ومركبة تعود لعائلة الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، بزعم أن هذا الأموال والمركبة حصلوا عليها من المخصصات المالية التي حولتها لهما السلطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، بأن الأمر الذي وقعه غالانت، أتى بتوصية من الجهات الاقتصادية في الجيش الإسرائيلي، وذلك بزعم وصول مخصصات مالية جديدة من السلطة الفلسطينية للمحريين كريم وماهر يونس من بلدة عرعرة- عارة في المثلث الشمالي بالداخل الفلسطيني المحتل.

وعقب هذا الأمر، قامت وحدة من شرطة الاحتلال بمداهمة منزلي كريم وماهر يونس والاستيلاء على الأموال وكذلك مصادرة مركبة تعود لعائلة يونس.

ويأتي ذلك، ضمن الملاحقة والمطاردة والإجراءات القمعية التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، بزعم تلقيهم مساعدات ومخصصات من السلطة الفلسطينية.

يذكر أن الاحتلال أفرج مؤخرا عن كريم يونس وماهر يونس، بعد أن أمضيا 40 عاما في سجون الاحتلال.

وتتعرض عائلة كريم وماهر يونس للملاحقة من قبل شرطة الاحتلال، التي لم تتوقف منذ الافراج عنهما عن مداهمة منزلي عائلتيهما واقاربهما واستدعاء العديد منهم للتحقيق.

ويوم الإثنين، اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة، منزل المحرر كريم يونس، واقتادت زوجة شقيقه وشخصا آخر من أقاربه للتحقيق، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات، فيما تركت رسالة استدعاء للتحقيق لأشقائه، نديم وحكيم وتميم.

وسبق ذلك، أن استدعت شرطة الاحتلال مساء الجمعة الماضي المحرر، ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس من عرعرة للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب".

وتواصل شرطة استفزازاتها للأسيرين المحررين وعوائلهما بين الحين والآخر، في محاولة لتنغيص فرحة عائلتهما والوفود المهنئة بتحررهما.

(المصدر- عرب 48)