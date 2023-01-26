(محدث) .. 4 شهداء في مجزرة اسرائيلية في مخيم جنين

وطن: استشهد اربعة مواطنين خلال عدوان واسع ما يزال متواصلا على مخيم جنين منذ صباح اليوم واصيب ما لا يقل عن 13 مواطنا اخرين بينهم 3 اصابات خطيرة، وففا لما ذكره مدير صحة جنين وسام صيبحات لوطن.

وذكر الزميل الصحفي مجاهد السعدي في حديث لـ" وطن" من داخل مخيم جنين ان عدد الشهداء والجرحى اكبر مما تم تاكيده رسميا حتى اللحظة، كما اشار الى اصابات في صفوف جيش الاحتلال، اوقعها المقاومون في صفوف قوات الاحتلال خلال تصديهم لها.

ونوه الى ان جيش الاحتلال قصف بقذائف الانيرجيا احد المنازل في المخيم.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، منذ الصباح وحتى الآن ارتفعت الى 4 شهداء، إضافة إلى العديد من المصابين، بينهم حالات خطيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة في بيان صحفي، اليوم الخميس: الوضع في مخيم جنين حرج للغاية، تبلغنا من الهلال الأحمر بوجود إصابات عديدة يصعب إنقاذها وإخلائها حتى الآن.

وتابعت: الاحتلال الإسرائيلي أعاق دخول مركبات الإسعاف إلى داخل مخيم جنين لإنقاذ الجرحى.

وأكدت د. الكيلة أن قوات الاحتلال اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى لإصابة أطفال بحالات اختناق.

وأشارت إلى أنها دعت إلى اجتماع عاجل مع منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية، لوقف هذا العدوان والتدخل لإنقاذ حياة أبناء شعبنا.

وناشدت كافة المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي بضروري التحرك الفوري والعاجل لكبح الممارسات العنصرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الآن في جنين.

وعرف من بين الشهداء الشاب صائب عصام ازريقي (24 عاما).

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب صائب ازريقي، الذي وصل إلى مستشفى ابن سينا التخصصي بحالة حرجة.

وطالت اعتداءات الاحتلال المستشفى الحكومي في جنين حيث اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز الخانق صوب المشفى ما ادى الى اصابة العديد من المرضى والعاملين والمتواجدين في المستشفى بحالات اختناق، واثار حالة من الهلع بينهم.

واوضحت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مخيم جنين عبر قوة خاصة تسللت الى المخيم، ساندتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة عنيفة اثر تصدي المقاومين لها.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية الى المخيم، وسط استمرار الاشتباكات.

واكدت المصادر المحلية ان قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن مخيم جنين وتمنع طواقم الاسعاف من الوصول اليه.

واعلنت مديرية التربية والتعليم في المحافظة عن تأجيل الدوام الدراسي للساعة التاسعة جراء عدوان الاحتلال في المدينة.