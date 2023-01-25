مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدات واحياء القدس المحتلة

وطن: اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان مساء الأربعاء، في عدة أحياء بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات عنيفة اندلعت في بلدة الطور، وصور باهر والعيساوية وفي مخيم شعفاط أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وأصيب شابان بالرصاص، مساء الأربعاء، واعتقل آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان الذين خرجوا للتصدي للاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان.

وأكدت المصادر إصابة شابين برصاص الاحتلال، جرى نقلهما إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهما ما بين متوسطة وخطيرة، كما اعتدت وحدة خاصة من شرطة الاحتلال بالضرب على شاب-لم تعرف هويته بعد- في شارع العين بالبلدة قبل أن تعتقله.

وأشارت المصادر إلى أن قوات راجلة من جيش الاحتلال حي بئر أيوب في البلدة، وأغلقت الشارع الرئيسي، كما داهمت حي عين اللوزة، وما تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة.

وتشهد بلدات صور باهر والطور والعيساوية، ومخيم شعفاط، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان مساء اليوم عن استشهاد الفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، حيث ما تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وأظهر شريط فيديو، اعتداء جنود الاحتلال على الشهيد محمد علي بعد إصابته، حيث قاموا بتمزيق ملابسه وتفتيشه، قبل أن ينقله مواطنون إلى مركز عناتا الطبي، والذي نقل من هناك بمركبة إسعاف إلى المستشفى، كما اعتدى الجنود على المسعفين.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في عناتا وضاحية السلام ومخيم شعفاط والطور والعيساوية وسلوان وراس العامود إضراب شامل غداً الخميس، حدادا على روح الشهيد البطل محمد علي.