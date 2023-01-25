إصابتان بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال لسلوان

وطن: أصيب شابان بجروح وصفت بأنها متوسطة الخطورة إثر استهدافهما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، مساء الأربعاء.

وشهدت البلدة مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال حي عين اللوزة.

وأطلق شبان المفرقعات تصديا لاقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فيما ردت الأخيرة باستهدافهم بالرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة شابين.

وفي وقت سابق، استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال في جريمتي إعدام ميداني، إذ نفذت الأولى شرق قلقيلية، بحق الشاب عارف عبد الناصر عارف لحلوح (20 عاما) من مخيم جنين، فيما نفذت الثانية في مخيم شعفاط للاجئين بحق الفتى محمد علي (16 عاما).