سباعنه لوطن: ما جرى معي محاوله لتكميم الافواه ولن أسكت

وطن: قال رسام الكاريكاتير محمد سباعنة انه تبلغ اليوم بقرار من صحيفة الحياة الجديدة التي يعمل بها، بفصله منها وانهاء خدماته.

وروى سباعنة لوطن تفاصيل فصله قائلا انه تبلغ اليوم من موظفة شؤون الموظفين في الصحيفة بقرار فصله وانهاء خدماته من العمل، وذلك لـ"اسباب تخص الجريدة" كما أبلغته بذلك الموظفة وكما هو مكتوب في قرار الفصل.

ولفت سباعنة ان قرار فصله يعود الى كاريكاتير نشره على صفحته الشخصية على الفيسبوك قبل 10 أيام، عقب استشهاد جواد بواقنه وأدهم جبارين برصاص الاحتلال في مخيم جنين، يعبر فيه عن رفضه لحالة الصمت والعجز التي وصل لها المستوى السياسي، وكرد فعل طبيعي.

ويظهر الكاريكاتير المشار اليه عجز المستوى السياسي في مواجهة جرائم الاحتلال واكتفائه بتصريحات الإدانة والاستنكار والشجب.

ولفت سباعنه انه الكاريكاتير اثار ضجة وسخط لدى المسؤولين في الصحيفة وغيرها، وهذه الضجة بدأت منذ لحظة نشر الكاريكاتير، وتفاعلت كثيرا حسب معلوماته على مدار الايام السابقة الى ان انتهت بقرار فصله الصادر اليوم الاربعاء.

ولفت سباعنة الى انه يعمل في الصحيفة كموظف من عام 2008، وقبل ذلك كان ينشر رسوماته الكاريكاتيرية بشكل مجاني في الصحيفة.

واكد سباعنة انه سيقوم برفع قضية فصل تعسفي ضد الصحيفة، وسيتابع قضيته مع المؤسسات الحقوقية.

واكد سباعنة ان ما جرى بحقه يمثل اعتداء واضح على حرية التعبير ومحاولة لتكميم الافواه لكل من يعارض نهج السلطة القائمة، وكل من يرفض ان يكون عبدا لدى هذه المنظومة.