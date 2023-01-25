بنيامين نتنياهو ما بين "يهود المكابي الجديد" ولعنة الحكم من ينتصر؟

كتب محمد جاسر سعيد أبوسياج: يبدوا أن نتنياهو قد أتقن الخلطة السياسية في رسم السلطة وعاد ليكون ملك إسرائيل كما يسميه مناصروه وللمرة السادسة، فهو زعيم أحد أكبر الأحزاب السياسية في إسرائيل (حزب الليكود) وهو الرجل صاحب القول والفصل في معطيات السياسة الإسرائيلية منذ زمن!

بنيامين نتنياهو ذلك السياسي المحنك ذو الاصول البولندية لم يفضل رغبة التخلي عن ممارسة السياسة أو حتى الظهور الإعلامي كما يفعل معظم الرؤساء والسياسيين عند تقاعدهم أو خسارتهم الانتخابية، فبينما ظن الجميع أن مستقبل نتنياهو قد ولى بعد فشله في الحصول على ولاية حكم سادسة في يونيو من عام 2021 وخسارته أمام نفتالي بينيت زعيم حزب يمينا المتطرف بعد تحالف هش حصد من خلاله60 صوتاً مقابل معارضة 59 صوتاً في الكنيست الإسرائيلي، ليتحول نتنياهو إلى أبرز وجوه المعارضة في إسرائيل بل زعيمها بلا منازع واستمر في محاولات رسم الهيمنة وإعادة السيطرة على مقعد رئاسة الوزراء بالرغم من العديد من قضايا الفساد والملفات التي كانت تنتظره ، إلا أن شخصية نتنياهو الكاريزماتية وقدرته على إدارة الخطاب الشعبوي مكنته من تجاوز العديد من العقبات لا سيما فيما يتعلق بتهم الفساد التي كانت موجهة ضده، ولكن وبفعل خطاباته الشعبوية لمؤيديه ولكافة المجتمع الإسرائيلي نجح في إقناعهم بأنه الشخص المستهدف من قبل الأحزاب السياسية الأخرى وخصوصاً اليسارية منها لعرقلة مشواره السياسي والعودة للحكم.

وكما يقول العديد من المحللين السياسيين ومن بينهم يوئيل يشرون إن " نتنياهو لديه القدرة على الاتصال المباشر مع الجمهور في الميدان وهذا سلاح ساحر لا يملكه أحد في إسرائيل إلا هو".

مقامرة العودة لملعب السياسة

عاد بنيامين نتنياهو للواجهة بعد صدور كتابة الجديد ( (Bibi My Story، الذي تم نشره في اكتوبر من عام 2022 والذي أستعرض فيه حياته ومشوراه السياسي وفترات من تولية الحكم في إسرائيل خلال الأعوام الماضية ، راسماً في ذهنه خطة العودة للحكم وباعثاً برسائل للمجتمع الإسرائيلي مفادها أنه الوحيد القادر على ضبط ملفات الأمن القومي الإسرائيلي والسياسي القادر على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية التي تواجهها إسرائيل يوماُ بعد آخر، لا سيما مسألة النووي الإيراني وعلاقات إسرائيل في الخارج والتحالفات الإستراتيجية مع الجيران العرب بوصفه عراب اتفاقيات التطبيع التي جرت خلال فتره حكمه والأهم من ذلك الوضع الفلسطيني والتصعيد المستمر في كافة الأراضي الفلسطينية.

ومع إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة في إسرائيل في نوفمبر المنصرم من عام 2022 تمكن نتنياهو زعيم معسكر أقصى اليمين من الفوز حيث نال 64 مقعداً من مجموع مقاعد الكنيست البالغة 120 مقعداً مقابل 51 مقعداً لمعسكر التغيير بزعامة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، ليعود نتنياهو ملكاُ لإسرائيل بعد غياب قصير حاملاً معه سياسة لربما جديدة لمستقبل إسرائيل في ظل العديد من المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية، وحيث أنه لا يمكن القول أن عودة نتنياهو كانت صدفة فلا صدف بالسياسة ولا يمكن أن نعول دائماً على القدر، فمعظم مراكز الاستطلاع توقعت عودة نتنياهو في ظل ضعف التحالف بقيادة يائير لابيد وتراجع اليسار بشكل ملحوظ.

نتنياهو في عيون مؤيديه

لطالما كان سلاح الأيدولوجيا والعزف عليه محط جذب سياسيي العالم ومن يجيد العزف على وتر العاطفة ملك القلوب، هكذا استطاع نتنياهو رسم صورته بين مؤيديه وهكذا نجح كما نجح سابقا في العزف على الإيدولوجية اليهودية وقيم الدولة الإسرائيلية للبقاء في الحكم، مؤكداً على إلتزامه بأيدولوجية أرض إسرائيل وانتمائها للشعب اليهودي وعدم تقديم تنازلات للفلسطينيين .

والأغرب من ذلك عاد نتنياهو ليكون (يهودا المكابي) الجديد في عيون مؤيديه، حيث يعتبر يهودا المكابي أحد زعماء اليهود في القرن الثاني قبل الميلاد حسب الرواية التوراتية، إذ يعتقد الإسرائيليون أن الله قد منح نتنياهو قدسية معينة وانه القائد الملهم الذي تحتاجه إسرائيل كمنقذ في وجه إيران النووية والتهديدات الأمنية في كل مكان وبالأخص القضية الفلسطينية .

نتنياهو ولعنة الحكم !

يبدوا أن أكبر المتفائلين بعودة نتنياهو للحكم في إسرائيل لا يخفي الخطر الذي جلبه نتنياهو للمجتمع الإسرائيلي وللأحزاب اليهودية الأخرى، حيث ينظر الكثير من صناع القرار والمحللين السياسيين في إسرائيل أن عودة نتنياهو نذير شؤم بل وعامل معزز للانقسام بين مكونات الشعب اليهودي، فليس هناك أدل من المظاهرات الأخيرة التي اجتاحت إسرائيل وكان تجمعها الأكبر في تل أبيب حيث شارك 100 ألف متظاهر ضد حكومة نتنياهو بسبب الإصلاحات التي ينوي القيام بها في عدة مجالات ولا سيما القضاء في خطوة يعتبرها البعض نهجاً جديداً للتربص بالحكم وديمومته.

ولكن لنذهب بعيداً عن الواقع السياسي المحاك ولكي نفهم خريطة الوضع القائم في إسرائيل لا بد من فهم البنية التي يتكون منها المجتمع الإسرائيلي، فإسرائيل تتكون من عدة طوائف وخلفيات ومذاهب فهناك اليهود الإشكناز واليهود السفارديم واليهود الحريديم والمزراحيم وغيرهم الكثير الذين سكنوا فلسطين وجميعهم من بيئات غير متجانسة وغير متماثلة وهذه الصفة لن تمنح أي دولة تقوم على هذا الأساس صفة الديمومة، ومن هذا المنطلق نناقش مسألة زوال إسرائيل أو بداية النهاية فالمجتمع الإسرائيلي ليس مثالياً كما يصدر للإعلام والعالم وإسرائيل ليست البلد الديموقراطي الوحيد في الشرق الأوسط، ولكن عندما تكشر الحقيقة عن أنيابها حاملة معها طيف الانهيار فلا بد من توصيف الواقع.



المجتمع الإسرائيلي يعاني من انقسامات حادة داخلياً وبشكل لا يمكن إنكاره إذ أزداد بشكل مرعب في السنوات القليلة الماضية، لتبرز على الساحة العديد من المقالات والسيناريوهات التي تنذر باقتراب أجل اليهود في فلسطين حاملة معها دلائل واضحة لمستقبل إسرائيل المزعوم، إن الصراع بين اليسار واليمين لم يعد المحدد الوحيد في رسم السياسة الإسرائيلية فالمعطيات تشير إلى أكبر من ذلك، اليوم هناك صراع بين اليهود العلمانيين واليهود المتدينين هذا الصراع تاريخي ولكن ما يميزه هو أن اليهود المتدينين وعلى رأسهم يهود الحريديم يزدادون بكثرة مقابل اليهود العلمانيين وكما نعلم أن الحريديم لا يشاركون الدولة في أفراحها وأتراحها على الأقل ضمنياً من خلال عدم المشاركة في الجيش والخدمة العسكرية مما يشكل عبئاً على بقية يهود الدولة الذين باتوا ينظرون لإنفسهم أنهم ذاهبون نحو الانقراض أمام الزيادة في الفلسطينيين وعوامل أخرى كثيرة أبزرها عدم المساواة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي ووجود عنصرية بين اليهود انفسهم وحيث أن هذه الرواية هي من بين روايات كثيرة تعبر عن خطورة تفكك المجتمع الإسرائيلي، إلا أنه بات ينظر للواقع الإسرائيلي بنظرة تشاؤمية لا مجال لغض الطرف عنها.

في الخاتمة وكما يعلم الجميع لا يوجد مجتمع تحكمه سلطة متطرفة حتى النخاع وتنأى بنفسها عن الخطأ وترى أنها مثال للصواب بل وتنقلب على مكوناتها وأصلها أنه سيكون لها مستقبل حتى وإن طال، فالرجل الذي عاد للسلطة يعشق اليمين المتطرف ويصنف نفسه بالأب الروحي للشعب اليهودي وأنه من سيذكره التاريخ في أول صفحاته ولكن يبدوا أن لعنة الحكم ستلاحق بنيامين نتنياهو جالبة معها السيناريو الأسوأ في تاريخ الشعب اليهودي الذي سنرى حلقاته الاولى قريباً.