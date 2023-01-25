الأسير إصرار البرغوثي يعانق الحرية بعد 15 عاما في السجون

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، عن الأسير إصرار البرغوثي (45 عاما) من بلدة كوبر شرق رام الله بعد اعتقال دام 15 عامًا في سجونها.

واستقبل حشد من أهالي بلدة كوبر وعائلة البرغوثي الأسير المحرر لدى إطلاق سراحه من سجن "نفحة".

واعتقل البرغوثي في يناير عام 2008، عقب إصابته بثلاث رصاصات في قدمه قبل أيام قليلة من عقد قرانه.

وكان البرغوثي في طريقه إلى متجر لشراء بعض التجهيزات للفرح بالقرب من حاجز قلنديا، حينها استفزه أحد الجنود على الحاجز واعتدى عليه فأصابه بجروح، فأقدم بدوره على طعن الجندي، قبل أن يطلق الجنود النار عليه وإصابته واعتقاله.

وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة طعن جندي إسرائيلي، وواجه أوضاعًا صحية صعبة نتيجة الإصابة، حيث أُجريت له 12 عملية جراحية في قدميه، وما زال يعاني آثارها حتى اليوم.