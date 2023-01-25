فرنسا تؤكد سحب القوات العسكرية من بوركينا فاسو في غضون شهر

وطن: أوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء إن باريس تلقت الثلاثاء طلبا من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مفاده سحب قواتها من البلاد.

وقالت، "تلقينا الثلاثاء... إشعارا رسميا من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من استلام الإخطار الكتابي".

وأضافت "سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب".

هذا، وكان التلفزيون الوطني في الدولة الواقعة غرب أفريقيا قد ذكر يوم السبت أن الحكومة علقت الاتفاق العسكري المبرم عام 2018 مع فرنسا لكنها لا تزال تريد الحصول على دعم في شكل عتاد.