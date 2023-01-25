أمريكا طلبت من إسرائيل صواريخ "هوك" قديمة لإرسالها إلى أوكرانيا

وطن: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة الاحتلال صواريخ "هوك"قديمة لتسليمها إلى أوكرانيا.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طلبت من سلطات الاحتلال صواريخ "هوك" القديمة غير المستخدمة والموجودة في مستودعات جيش الاحتلال .

وأكد الموقع الإلكتروني أن سلطات الاحتلال قد ردت بأن الصواريخ "هوك" قديمة ولا تصلح للاستخدام ولكن للخردة فحسب، في وقت تطالب الإدارة الأمريكية بنقل أسلحة إسرائيلية إلى أوكرانيا بهدف تعزيز نظام دفاعها الجوي.

وأوضح الموقع أن الطلب الأمريكي هو محاولة جديدة من إدارة الرئيس جو بايدن لإقناع حكومة الاحتلال بنقل أي مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تل أبيب ترفض، دوما، تزويد كييف بمثل هذه الأسلحة، تخوفا من أن تؤدي هذه الخطوة العسكرية إلى توتر العلاقات الإسرائيلية الروسية.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية اتفقت مع سلطات الاحتلال ، الأسبوع الماضي، على نقل 300 ألف قذيفة مدفعية لأوكرانيا.