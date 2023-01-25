وكالة الطاقة الذرية: إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"

وطن: قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الثلاثاء، إن إيران جمعت ما يكفي من المواد لصنع "عدة أسلحة نووية"، لكنها لا تملك واحدًا حتى الآن.

وقال إنه يتعين على الغرب بذل جهد دبلوماسي لمنع طهران من إنتاج سلاح نووي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد عن 90٪ إلى أسلحة. وقال غروسي أمام لجنة فرعية بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، إن إيران لديها 70 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 60٪، ونقاء 1000 كيلوغرام إلى 20٪.

ويتجه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في فبراير/ شباط لإجراء "حوار سياسي تشتد الحاجة إليه"، على الرغم من أن خطة العمل الشاملة المشتركة "في وضع سيء للغاية".

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن رئيس الوكالة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، قوله إن طهران تتوقع زيارة من غروسي.

وأضاف غروسي: "من الصعب القول إن حالة الاتفاق ميتة أو غير ميتة. لكنها في حالة سيئة للغاية".

وصف غروسي خطة العمل الشاملة المشتركة بأنها "قذيفة فارغة"، قائلاً إن النشاط الدبلوماسي المرتبط بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 قريب من أن يكون مُنعدمًا.