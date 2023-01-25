الجامعة العربية الامريكية تنظم ورشة عمل حول التحقيقات الصحفية وطرق إعدادها

وطن: نظم قسم اللغة العربية والإعلام في كلية الآداب بالجامعة العربية الامريكية، ورشة عمل حول التحقيقات الصحفية، وطرق إعدادها وتنفيذها، والأدوات المهمة التي يستخدمها الصحفي لإعداد تحقيقه، قدمها مسؤول قسم التحقيقات في شبكة وطن الإعلامية الصحفي نزار حبش.

وحضر والورشة، أساتذة الاعلام في الجامعة الدكتور محمود خلوف، والأستاذ صدقي موسى، والاستاذة ديما عساف، ومجموعة من طلبة القسم.

وخلال الورشة، أكد حبش أن الورشة ضرورية لتعميم ثقافة التحقيق الصحفي وعناصره، واطلاع الطلبة على العقبات التي تواجههم أثناء إعداد التحقيق الصحفي وكيفية تجاوزها، كما استعرض مجموعة من التجارب الواقعية والأمثلة حول التحقيقات الصحفية.