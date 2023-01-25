الإغاثة الزراعية تخرج الفوج الخامس والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج

وطن: احتفت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بتخريج الفوج الخامس والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، وتم تخريج 15 مهندس و مهندسة زراعية بحضور المدير العام للإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش و م. لمى أبو بكر مدير مديرية زراعة قباطية ورئيس بلدية الزبابدة السيد عفيف حنا و م. سامر فرح نقيب المهندسين الزراعيين، ويأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع " تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية – أرضي "الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ .

ورحب رئيس بلدية الزبابدة عفيف حنا بالحضور في بلدة الزبابدة كما هنأ الخريجين، وأشاد بعمق العلاقة ما بين الإغاثة الزراعية وبلدة الزبابدة التي استضافت متدربي برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج في دوراته المتعاقبة في مركز نعيم خضر للتدريب التابع للإغاثة الزراعية.



ورحب مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش بالمشاركين في حفل التخريج، كما هنأ المهندسين الخريجين، وقال بأن المؤسسة بدأت بالاستعداد للاحتفالات بمناسبة 40 عاماً على تأسيسها وهي المؤسسة التي انطلقت من رحم العمل التطوعي لمجموعة من المهندسين الزراعيين حديثي التخرج.



واستعرض ابو جيش أهم إنجازات الإغاثة الزراعية المتمثلة في شق 3700 كم طرق زراعية و إنشاء 500 كم من الخطوط الناقلة للمياه و استصلاح ما يزيد عن 100 ألف دونم بالإضافة لتدخلاتها الكبيرة في مجالات دعم المرأة والشباب ومئات الحملات الوطنية المختلفة سواء كانت تطوعية أو إنسانية في ظل الحروب والكواث البيئية والصحية التي حلت بشعبنا ، كما أولت المؤسسة لبناء قدرات العاملين في القطاع الزراعي و أهمهم المهندسين الزراعيين حديثي التخرج ، حيث بلغ عدد الخريجين من البرنامج 1300 مهندس ومهندسة زراعيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك إيمانا من المؤسسة بان جوهر الصراع مع الاحتلال هو على الأرض ونحن نعمل فيها حماية لها و نسابق الاحتلال من أجل العمل وتركيزه في مناطق ج .



وأكدت م.لمى أبو بكر على التكاملية في العمل ما بين الإغاثة الزراعية ووزارة الزراعة و أشادت بعمق العلاقة مع المؤسسة، وأعربت عن أملها في استقطاب مجموعة من خريجي البرنامج للعمل مع الوزارة بصفتهم من المؤهلين علميا ونظريا بعد التحاقهم ببرنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج.



وهنأ نقيب المهندسين الزراعيين م. سامر فرح الخريجين الزملاء وحثهم على الاستمرار بتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والعلمية والبحث عن تنفيذ مشاريعهم الزراعية المستقبلية واكد ان النقابة ستكون الحاضنة لهم وأن مجلس النقابة وضع الخطط لتطوير قدرات الخريجين الجدد وعمل الاتفاقيات مع المؤسسات الشريكة من أجل ايجاد فرص عمل وتنفيذ مشاريع لخدمة المهندسين بالإضافة للأنشطة النقابية المختلفة، كما شكر الاغاثة الزراعية على هذا البرنامج المتميز والذي تخرج منه القادة من المهندسين الزراعيين.



وقدم الخريجين عرض توضيح لأهم المحطات التدريبية خلال البرنامج، حيث قسم البرنامج التدريبي لقسمين نظري شمل المهارات الحياتية والتدريبات على تجنيد الأموال والمقابلة للوظيفة وجانب التدريبات العملية التي اشتملت على الزيارات الميدانية للاطلاع على اهم الوسائل الزراعية الحديثة ومحاولة تطبيقها والتدريبات في مجالات وقاية النبات والحيوان وغيرها من التدريبات التي أضافت لهم خبرة إضافية تؤهلهم دخول سوق العمل.



كما تم عرض فيلم يتناول مسيرة الإغاثة الزراعية مع دولة لوكسمبورغ والتي تعتبرها المؤسسة علاقة استراتيجية بين شعبي البلدين، وعرض فيديو قصير لمجموعة من خريجي البرنامج السابقين والذين يتولون مناصب إدارية وقيادية في الكثير من المؤسسات الأهلية والحكومية والقطاع الخاص.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات والهدايا على الخريجين والبالغ عددهم 15 مهندساً ومهندسة.

ويشار الى ان الإغاثة الزراعية خرجت من خلال برنامجها لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج على مدار 40 عاماً الماضية ما يزيد عن 1300 مهندس ومهندسة من خلال 35 دورة تدريبية في الضفة الغربية و26 في قطاع غزة.