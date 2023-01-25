"الإسلامي الفلسطيني" يحصل على جائزة أفضل بطاقة إسلامية في فلسطين للعام 2022

وطن: منحت مجلة انترناشونال فاينانس العالمية International Finance البنك الإسلامي الفلسطيني جائزة "أفضل بطاقة إسلامية في فلسطين" للعام 2022 وذلك عن بطاقاته الائتمانية وورلد ماستر كارد وبلاتينوم ماستر كارد والتيسير الأولى من نوعها في سوق الصيرفة الإسلامية في فلسطين.

وجاء حصول البنك على الجائزة بعد عملية تقييم وفق أفضل المعايير المتبعة لقياس الأداء، قامت بها المجلة من قبل محرريها المختصين في العمل المالي والمصرفي.

وتسلم مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للتخطيط والتطوير عاصم المصري الجائزة خلال حفل أقامته المجلة في دبي بحضور العشرات من مدراء البنوك والمؤسسات المالية حول العالم.

وفي تعليقه على حصول البنك على الجائزة، قال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي: "إن البنك يفتخر بترشيحه في كل عام للعديد من الجوائز؛ وذلك نظراً للإنجازات المتواصلة التي يحققها في مجال العمل المصرفي الإسلامي، مبيناً أن حصول بطاقات وورلد ماستر كارد وبلاتينوم ماستر كارد والتيسير على هذه الجائزة يؤكد على أهمية ما مثلته من إنجاز مبتكر في مجال حلول الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين ونظراً للتجربة المتميزة التي منحتها للعملاء".

وأضاف السعدي: "البطاقات الثلاث تشكل جزءاً من استراتيجية البنك نحو التحول الرقمي وتعزيز التعامل بالخدمات المالية الرقمية وحلول الدفع الإلكترونية، كما أنها تثبت أن البنوك الإسلامية لديها خطط تحول رقمي طموحة وهي قادرة على تحقيقها مع الحفاظ على التزامها بالمعايير الشرعية".

وأكد السعدي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل اتباع مجلس الإدارة ولجانه المختلفة للممارسات الفضلى للحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي والجهود المميزة لموظفي البنك، وبالتأكيد إشراف هيئة الرقابة الشرعية التي تحافظ على التزام كافة أعمال البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح السعدي أن هذه البطاقات تسهم في تحفيز المواطنين على مواكبة التطور في الخدمات المالية، لما لذلك من أهمية في زيادة مستويات الشمول المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.

ويمكن لحاملي بطاقات وورلد وبلاتينوم والتيسير الشراء والتقسيط لدى نقاط البيع المختلفة محلياً والشراء عبر الإنترنت كما توفر البطاقات باقة مميزة من الخصومات والمزايا في مجالات السياحة والسفر والتسوق.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني في تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية الشاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاستثمار بمنظورٍ تكنولوجي متطور، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة مثل مركز الاتصال الرقمي الذي يعمل على مدار 24 ساعة، وخدمات إسلامي أونلاين وإسلامي موبايل, والتي تقدم باقةً مميزة من الخدمات المصرفية من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما حصل البنك مؤخراً على جائزة أفضل مصرف يقدم الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في فلسطين" للعام 2022 من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ومجلته "The Banking Executive".

