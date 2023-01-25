استشهاد الفتى صلاح محمد علي في مواجهات مع الاحتلال في شعفاط

وطن: أُعلن عصر اليوم عن استشهاد الفتى صلاح محمد علي متأثرًا بإصابته في مواجهات مخيم شعفاط خلال هدم منزل الشهيد عدي التميمي.

وأصيب الفتى صلاح علي بجروح حرجة جراء اطلاق قناص من جيش الاحتلال النار عليه.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم شعفاط عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال لهدم منزل الشهيد عدي التميمي.

وافادت وزارة الصحة بإصابة مواطن برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط، ووصفت جراحه بالحرجة.

وقالت مصادر محلية انه جرى نقل الشاب الى احد المراكز الصحية في ضاحية السلام .