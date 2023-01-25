الهيئة المستقلة تطلب توضيحا من "الأونروا" حول الإجراءات المتخذة بحق رئيس وبعض أعضاء "اتحاد العاملين العرب"

وطن: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاربعاء، إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بايضاحات حول الإجراءات العقابية المتخذة ضد رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث في الضفة الغربية وعدد من أعضاء نقابيين آخرين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

ودعت الهيئة المستقلة في مخاطبة وجهتها لإدارة "الأونروا"، إلى ضرورة إيجاد حل فوري للأزمة الحالية وإضراب العاملين فيها، من خلال الحوار مع نقابة العاملين والتعاطي الايجابي مع مبادرة وزارة العمل أو اي جهات وسيطة أخرى مقبولة للطرفين.

وأعربت الهيئة عن قلقها من الآثار السلبية المحتملة التي ستلحق بالفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، سيما وأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تلعب دوراً هاماً في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة.