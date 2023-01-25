الأردن طلب من سلطات الاحتلال بناء مئذنة خامسة في الأقصى

وطن: طلبت المملكة الأردنية الهاشمية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي السماح لها ببناء مئذنة خامسة بالمسجد الأقصى، علما أن قسم الهندسة في قصر الملك عبد الله الثاني أعد هذا المخطط منذ سنوات طويلة، بيد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عارضت تنفيذه.

وجدد الأردن قبل أسابيع طلبه من حكومة الاحتلال الجديدة بناء مئذنة خامسة في المسجد الأقصى على السور الشرقي من الحرم القدسي الشريف، وفقا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب اتفاقيات السلام بين تل أبيب وعمان، فإن الأردن يتمتع بصلاحيات ووصاية على الأقصى والأماكن المقدسة بالقدس، حيث ينظر لهذه الوصاية وتأثيرها كعامل لتعزيز شرعية النظام واستقرار الحكم في الأردن، على حد تعبير الصحيفة.

وحسب الصحيفة الاسرائيلية فان الأردن يهدف من بناء المئذنة الخامسة، "تدعيم وتثبيت وصايته على الأقصى وساحات الحرم"، علما أن آخر مرة تمكن فيها الأردن من تحقيق حالة من التأثير الرمزي في الأقصى في ثمانينات القرن الماضي، عندما حول الملك الراحل حسين مبلغ 8 ملايين دولار إلى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لصيانة قبة الصخرة واستبدال الذهب في القبة.

وقدرت الصحيفة أن الطلب الأردني يضع حكومة بنيامين نتنياهو، السادسة بين المطرقة والسندان، وأمام تحديات بكل ما يتعلق في الأقصى.

ويعتمد الائتلاف الحكومي على تحالف الصهيونية الدينية والوزير إيتمار بن غفير وحزبه، الذين يسعون إلى تعميق وتعزيز السيادة الاحتلالية الإسرائيلية في الأقصى وساحات الحرم وفتحها أمام اليهود لإقامة الشعائر التلمودية وبناء كنيس.

من ناحية أخرى، فإن علاقات دولة الاحتلال مع الأردن معلقة، وتتشابك فيها المصالح الأمنية والاقتصادية والاستخباراتية المشتركة، والتي نوقشت، أمس الثلاثاء بين نتنياهو وعبد الله.