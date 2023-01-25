الاحتلال يأخذ قياسات منزل الأسير إسلام فروخ في رام الله

وطن: أخذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، قياسات منزل عائلة الأسير إسلام فروخ (26 عامًا)، في مدينة رام الله؛ تمهيدًا لهدمه.

وقال مكتب "إعلام الاسرى"، إن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم منزل الأسير إسلام الفروخ في مدينة رام الله، وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه.

ويتهم الاحتلال الأسير "فروخ" المعتقل لديه منذ 27 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، بتنفيذ عملية تفجير محطة الحافلات المزدوجة بمدينة القدس في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ أدت إلى مقتل إسرائيليَّين اثنين وإصابة العشرات.