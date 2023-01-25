الاحتلال يمدد قانون "الطوارئ" لـ 5 سنوات أخرى

وطن: صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي الليلة الماضية، على تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض قانون الاحتلال الاسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، والمعروف لـ 5 سنوات إضافية.

وسيكون قانون "الطوارئ"- الأبارتهايد- ساري المفعول حتى 15 شباط/ فبراير 2028.

وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة فشلت في تمرير هذا القانون،العام الماضي، بسبب انشقاقات عنها ورفض المعارضة حينها، برئاسة بنيامين نتنياهو، تأييد التمديد بهدف إحراجها ما أدى لاحقا إلى سقوط حكومة بينيت - لبيد.