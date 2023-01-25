البريمييرليغ: رقم قياسي جديد في الميركاتو قبل إغلاقه

وطن: حطمت أندية الدوري الإنجليزي الرقم القياسي في الإنفاق خلال نافذة سوق الانتقالات في كانون الثاني/يناير الحالي حيث أنفقت 440 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار)، وفقًا لخبراء شركة "ديلويت" المختصة في مجال التدقيق المالي (فوتبول ماني ليغ).

وتجاوز إجمالي الإنفاق من قبل الأندية الإنجليزية، الرقم الأعلى سابقًا والبالغ 430 مليون جنيه إسترليني في كانون الثاني/يناير 2018.

وبتمويل سخي من المالكين الجدد، اعتلى تشيلسي قائمة الأكثر إنفاقا، مسجلا رقما قياسيا في سوق الانتقالات الشتوية.

وأنفق "البلوز" حوالي 180 مليون جنيه إسترليني، عقب انضمام الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار داونيتسك في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه إسترليني.

كما استقدم تشيلسي العاجي دافيد فوفانا من مولده النرويجي، والفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو، والبرازيلي أندري سانتوس من فاسكو دي غاما ونوني مادويكي من ايندهوفن الهولندي.

فيما انضم المهاجم الهولندي كودي خاكبو إلى ليفربول من آيندهوفن مقابل 44 مليون جنيه إسترليني في إحدى اكبر التعاقدات الشتوية.

ولا يزال هناك أسبوع واحد قبل إغلاق النافذة الحالية، ما يترك مجالًا لتعزيز الرقم القياسي الجديد.

وأفادت شركة "ديلويت" بأن إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي في نافذة العام الماضي بلغ 105 ملايين جنيه إسترليني قبل أسبوع واحد من إغلاق سوق الانتقالات الذي أقفل حينها على 295 مليون جنيه إسترليني.

وشرح كالوم روس، مساعد المدير في مجموعة ديلويت "لقد تجاوز شهر كانون الثاني/ يناير 2023 الرقم القياسي الذي جرى إنفاقه خلال أي نافذة شتوية سابقة حيث تتطلع أندية الدوري الإنجليزي إلى تعزيز صفوفها قبل النصف الثاني الحاسم من الموسم".

وتابع "شهد موسم 2022-23 استثمار الأندية بكثافة في فرقها، وحتى الآن أنفقت الاندية هذا الموسم أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين".

وأضاف "يوضح هذا المستوى من الإنفاق تعافي أندية الدوري الإنجليزي بعد الوباء، يجب أن تظل أهمية التخطيط المالي طويل الأجل والتركيز على الاستدامة المالية أولوية".

وذكرت "ديلويت" أن إجمالي إنفاق أندية البريمييرليغ لموسم 2022-23 وصل حتى الآن إلى 2.4 مليار جنيه إسترليني، حيث يأتي الرقم القياسي الشتوي الجديد بعد الرقم القياسي الآخر الذي سّجل في الصيف الماضي بـ1.9 مليار جنيه إسترليني.