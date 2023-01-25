عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم، وقام بعضهم بتأدية شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وأضافت المصادر أن عددا من عناصر شرطة الاحتـلال اقتحموا المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.