الاحتلال يقرر تأجيل هدم منزل الشهيد عدي التميمي

وطن: قررت سلطات الاحتلا الصهيوني تأجيل هدم منزل الشهيد عدي التميمي، منفذ عملية شعفاط البطولية.

وأفاد المراسل العسكري لدولة الاحتلال الاسرائيلي نوعم أمير-مكور ريشون، بأنه تم تأجيل هدم المنزل الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، "بأمر سياسي رفيع المستوى، والسبب هو لقاء نتنياهو مع ملك الأردن".

وفي التاسع من نوفمبر العام الماضي، قرر جيش الاحتلال الصهيوني هدم منزل الشهيد التميمي، حيث قالت القناة 12 العبرية حينها، إن جيش الاحتلال أعلن عزمه تدمير منزل منفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط، والتي قُتلت خلالها مجندة وأصيب اثنان آخران.

واستُشهد التميمي خلال اشتباك مع قوات الاحتلال أثناء تنفيذه عملية عند مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.