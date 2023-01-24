بعد محاصرة منزله.. الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من بلدة العبيدية شرق بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطنا ونجليه بعد حصار منزله ومداهمته في بلدة العبيدية شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس بلدية العبيدية محمد الردايدة، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي ظاهر أبو سرحان (55 عاما) ونجليه بهاء وباسل في العشرينيات من عمرهما، بعد حصار المنزل ومداهمته وتفتيشه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت مساء اليوم، منزلين في بلدة العبيدية، يعودان للمواطنين علي ظاهر أبو سرحان، ومحمد يونس ربايعة في منطقة المزرع شرق البلدة، بعد أن أغلقت المنطقة بالكامل.