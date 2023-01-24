الإفراج عن الأسير إصرار البرغوثي الأربعاء المقبل

وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، إنه من المتوقع أن تُفرج سلطات الاحتلال يوم الأربعاء، الموافق الـ25 من كانون الثاني/يناير الجاري، عن الأسير إصرار البرغوثي (45 عاماً) من بلدة كوبر/رام الله، بعد أن أمضى 15 عاماً في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير أن البرغوثي اُعتقل بعد إصابته بثلاث رصاصات في قدمه في شهر يناير عام 2008، قبل أيام قليلة من عقد قرانه، ولاحقاً أصدر الاحتلال بحقه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً، لافتاً إلى أنه واجه أوضاعاً صحيةً صعبة نتيجة الإصابة، حيث أُجريت له 12 عملية جراحية في قدميه، وما زال يعاني آثارها حتى اليوم.

وحصل الأسير البرغوثي وهو بالأسر على بكالوريوس علوم مالية ومصرفية، وبكالوريوس تاريخ وإعلام، والآن هو بصدد إنهاء رسالة الماجستير تخصص اقتصاد من الجامعة اللبنانية. وسيتم الإفراج عنه من سجن "نفحة".