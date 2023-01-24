الاحتلال يصدر أحكاما بحق أسرى مقدسيين ويمدد توقيف آخرين

وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بالسجن الفعلي على الأسير المقدسي سعيد نوفل لمدة 12 شهرا، والفتى وائل شاهين بالسجن لمدة 7 أشهر، ووقف تنفيذ 3 أشهر لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل.

واعتقل الفتى وائل شاهين بتاريخ 22 – 11 – 2022، وهو من بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

ومددت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، توقيف القاصر قسام الأعور (17 عاما) من بلدة سلوان حتى تاريخ 31- 1 – 2023 .

كما مددت المحكمة اليوم اعتقال الأسير عبيدة أبو كف من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة حتى يوم الاثنين القادم، والشاب محمد عليان حتى يوم الخميس القادم.

في السياق، أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الشاب المقدسي علي الطويل من بلدة سلوان، بشرط الحبس المنزلي حتى يوم الاثنين القادم.