محامون دوليون يطالبون بايدن بإزالة كوبا عن لائحة "الإرهاب"

وطن: أكد عشرات المحامين الدوليين من بينهم أمريكيون، على عدم وجود مبرر قانوني أو أخلاقي لبقاء كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ودعا المحامون وعددهم 160 محامياً الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإزالة كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. مطالبين بالشروع على الفور في عملية مراجعة وإخطار لإزالة كوبا من القائمة.

وشدد المحامون على أن الاحتفاظ بذرائع لفرض عقوبات على كوبا يمثّل وصمة عار في السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتتعرّض كوبا لحصارٍ اقتصادي أمريكي جائر تفرضه منذ نحو 60 عامًا بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرّد والهيمنة الأمريكيّة.