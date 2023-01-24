تفاصيل عرض نادي النصر السعودي لمودريتش

وطن: كشف الصحفي الإسباني ريمون ألفاريز دي مون، المقرب من ريال مدريد، عن تفاصيل العرض المقدم من إدارة نادي النصر السعودي للتعاقد مع صانع ألعاب النادي الملكي، الكرواتي لوكا مودريتش.

وأكد ألفاريز أن ريال مدريد تلقى فعلا عرضا من النصر للتعاقد مع مودريتش.

وأوضح أن الفريق السعودي قدم لمودريتش عرضا يتضمن عقدا يمتد لموسمين على أن يحصل النجم الكرواتي على 40 مليون يورو.

وكانت صحيفة اليوم السعودية، قد فجرت مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات، بإعلانها أمس الاثنين حصول النصر السعودي على توقيع مودريتش.

وذكر "الميدان الرياضي"، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، نقلا عن مصادر خاصة أن مودريتش وقع للنصر فعلا وأن الصفقة ستعلن في القريب العاجل.

ولم يكشف المصدر عن موعد محدد لانضمام مودريتش (37 عاما) للنصر، وإن كانت الصفقة ستتم خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو عقب نهاية الموسم الجاري.

وينتهي العقد الحالي لمودريتش مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق لأي ناد التفاوض معه دون موافقة ريال مدريد، حيث دخل النجم الكرواتي الفترة الحرة في عقده منذ الأول من يناير الجاري.

المصدر:planetarealmadrid.com