الاحتلال يعتقل الشاب أمير كمال الرزي أثناء مروره على حاجز عسكري قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.

وطن: الاحتلال: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقلت الشاب أمير كمال الرزي من مخيم جنين واقتحمت قرية العرقة وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت المصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الرزي أثناء مروره على حاجز عسكري قرب قرية دير شرف، غرب نابلس.

وأضافت، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما اقتحمت قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القريتين، كذلك اقتحمت بلدة سيلة الظهر وخربة الحفيرة جنوب جنين.