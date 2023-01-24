البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في مدينة روابي

وطن: تحت رعاية محافظ سلطة النقد فراس ملحم ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، افتتح البنك فرعه الجديد في مدينة روابي بحضور مؤسس مدينة روابي بشار مصري ونائب المدير العام للأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات المالية في البنك العربي محمد المصري ومدير منطقة فلسطين في البنك العربي جمال حوراني ولفيف من المدعوين ورجال الأعمال ومدراء البنوك والشركات.

ويأتي افتتاح الفرع الجديد، وهو الفرع رقم 34 ضمن شبكة فروع البنك العربي في فلسطين والثاني الذي يقدم الخدمات الرقمية التي تدار ذاتياً على مدار الساعة، ضمن اهتمام البنك العربي وحرصه على تعزيز تواجده وانتشاره وتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة لمعتمديه في فلسطين تلبي احتياجاتهم المصرفية بمنتهى الخصوصية والأمان.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح الفرع الجديد قال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: "أن افتتاح فرعنا الجديد في مدينة روابي، والمجهز بأحدث الوسائل والتقنيات المصرفية وبإدارة كادر مؤهل من موظفينا الأكفاء، يأتي تجسيداً لرؤيتنا الاستراتيجية نحو مواصلة تعزيز انتشارنا المصرفي في فلسطين والمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال ايصال الخدمات المصرفية لمختلف الفئات والقطاعات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة."

وبارك محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم افتتاح فرع البنك العربي الجديد في مدينة روابي مقدرا جهوده في توسيع نشاط المصرف في فلسطين من خلال افتتاح فروع جديدة، بما يحقق التوسع الائتماني وتحقيق مستويات أعلى للشمول المالي والتنمية الاقتصادية. كما أشار إلى التطور الملحوظ الذي شهده البنك في الفترة الأخيرة في الخدمات الإلكترونية التي قدمها إلى جانب الإرتقاء بأنظمته الآلية والرقمية من خلال إطلاق منتجات وخدمات إلكترونية متعددة بما يتماشى مع استراتيجية سلطة النقد الفلسطينية الرقمية. كما أوضح أن القطاع المصرفي بكل مكوناته أثبت مدى قوته وثباته وأنه الداعم الأساسي للاقتصاد الفلسطيني وقادر على الاستمرار في التطوير وتقديم أحدث الخدمات المصرفية وخاصة الإلكترونية.

من جانبه بيّن جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين في البنك العربي أن البنك يقدم مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات المصرفية والتمويلية للأفراد والشركات من مختلف الفئات والقطاعات، مشيراً إلى قيام البنك بتأسيس وحدة الشركات المتوسطة والصغيرة المتخصصة في تلبية احتياجات هذه الفئة تأكيداً لأهميتها ودورها الهام في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. كما تطرق الحوراني إلى مسيرة التطور الرقمي في البنك العربي التي تشمل كافة خدماته وعملياته وفق أعلى المستويات التكنولوجية الحديثة التي تلبي تطلعات واحتياجات معتمدي البنك.

وأوضح الحوراني أن اختيار البنك لافتتاح الفرع في مدينة روابي جاء بالنظر إلى مكانتها الخاصة كمدينة نموذجية حديثة مخططة في فلسطين تشهد تطورا عمرانيا وحضاريا واقتصاديا كبيرا، كما يأتي تصميم فرع روابي ضمن رؤية البنك الحديثة للفروع حيث يشتمل هذا الفرع على منطقة خاصة بالخدمات المصرفية التكنولوجية إضافة إلى منطقة الخدمات التقليدية، مقدما نموذجا جديدا لفروع المستقبل التي تناسب السوق المصرفي الفلسطيني، حيث يتوفر في الفرع جهاز صراف آلي تفاعلي وجهاز صراف آلي تقليدي وجهاز الخدمة الذاتية Kiosk الذي يوفر خدمات طلب واستبدال البطاقات بشكل فوري، إضافة إلى شاشات الاستعلام الرقمية.