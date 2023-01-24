وقف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التعليمي والثقافي سيفتتح خلال العام الجاري في القدس

وطن: عقد اجتماع مجلس أمناء برنامج الراحل "الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الخيري والتنموي" في مدينة القدس عبر التقنية المرئية بمشاركة رئيس مجلس أمناء البرنامج الامير تركي الفيصل وأعضاء المجلس منيب رشيد المصري، وميشيل الصايغ، ود. وليد الوهيب، ود. ماجد العازمي، وأ. د عماد أبو كشك، وأ. د اخليف الطراونة

ورحب تركي الفيصل في كلمته الافتتاحية بالمشاركين مؤكدا على أهمية هذا البرنامج التنموي في مدينة القدس والذي انطلق وفاءا لروح الشيخ صباح ولمواقفه في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف ليكون هذا البرنامج برنامج مساندا المقدسيين وتعزيز صمودهم وجسر خير بين القدس والكويت.

وفي كلمته رحب المصري بالمشاركين. مؤكدا اعتزاز الشعب الفلسطيني بمواقف الكويت ودعمها لفلسطين عبر التاريخ على المستوى الرسمي والشعبي.

وأضاف المصري لقد أنجزنا بحمد الله إجراءات شراء ووقف العقار الخاص بوقف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التعليمي والثقافي، وستجري عملية ترميمه خلال المرحلة المقبلة ليكون جاهزا للافتتاح خلال الأشهر القريبة.

بدوره قال د. أبو كشك ان جمعية القدس للتمكين والتنمية تتشرف بإدارة برنامج الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري ليشكل بوابة خير جدية لدعم القدس وتعزيز صمود أهلها, وسنبذل قصارى جهدنا ليصبح البرنامج واحدا من اهم البرامج الخيرية والتنموية التي تلامس احتياجات مدينة القدس وتحافظ على عروبتها مضيفا نجدها فرصة ليكون هذا البرنامج رسالة شكر وتقدير لدولة الكويت وشعبها الحر وجسر محبة يعزز أواصر الخير بين الشعبين الكويتي والفلسطيني.

واستعرض المجتمعون إنجازات برنامج الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الخيري في مدينة القدس لعام 2022 على النحو التالي:

أولا: وقف الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح التعليمي والثقافي: حيث تم تأسيس هذا الوقف بتاريخ 22-8-2022 في مدينة القدس وبقرب المسجد الأقصى المبارك بتبرع من مؤسسة التعاون وصندوق ووقفية القدس ليكون صدقة جارية لروحه الطاهرة وهدية مقدمة من الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه وشرائحه وليكون منبرا ولؤلؤة من اللآلئ التي تحمل اسم الكويت على ارض فلسطين المباركة وجسر خير يربط دولة فلسطين بدولة الكويت ويعزز أواصر الاخوة والمحبة بين الشعبين. وقد تم شراء ووقف العقار في حارة السعدية بالبلدة القديمة من القدس ليكون مدرسة ومركز لتحفيظ القران الكريم وسيتم افتتاحه خلال العام الجاري.

ثانيا: صندوق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمنح الدراسية: بدأ تنفيذ مشروع المنح الدراسية للطلبة المقدسيين مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2020-2021 حيث استفاد أكثر من 300 طالب وطالبة من المنح الدراسية التي قدمت وفق المعايير المعتمدة في صندوق منح واقراض الطلبة المقدسيين في جامعات القدس وبيرزيت وبيت لحم والنجاح.

ثالثا : صندوق الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للمساعدات الإنسانية والإغاثية: اشتمل هذا الصندوق على حملة رمضان الخير والتمكين حيث قدمت جمعية القدس للتمكين والتنمية بالشراكة مع محافظة القدس مجموعة من المساعدات الإنسانية المالية لعدد من الحالات التي تعاني من ظروف صحية واقتصادية صعبة, كما وزعت اكثر من 3 الاف طرد غذائي على العائلات المستورة في محافظة القدس بالشراكة مع المحافظة ولجان البلدة القديمة وجمعية نساء امليسون وجمعية دار الفتاة اللاجئة وجمعية البستان وجمعية سلوان الخيرية واتحاد المعلمين المقدسيين.

كما نفذت الجمعية من خلال برنامج الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخيري عددا من موائد الإفطار والامسيات الرمضانية بالشراكة مع المؤسسات المجتمعية لصالح الأطفال والايتام ومجموعات من العائلات بحيث نفذ المشروع بالشراكة مع جمعية برج اللقلق ونادي أبناء القدس وجمعية امليسون ومركز شباب مخيم شعفاط وجمعية البستان في بلدة سلوان ولجنة حي الشيخ جراح وكذلك نفذ مشروع السحور الرمضاني من خلال مدرسة جيل الأول لرعاية الايتام ومركز فاطمة الزهراء لإيواء اليتيمات في محافظة القدس وتضمن مشاركة الأطفال السحور في مراكز الايواء.

وقال الشيخ عكرمة صبري رئيس مجلس أمناء مدارس رياض الأقصى الإسلامية "ان هذا العقار كان بيتا وسيرمم ليكون مدرسة للطالبات تابعا لمدارس ورياض الأقصى الإسلامية في القدس".

وتابع يقول "ان دولة الكويت الشقيقة لها بصمات في مدينة القدس ونأمل ان يستمر دعم الكويت لمؤسساتنا المقدسية سواء في مجال التعليم او الصحة او الإسكان".

كما تم عبر البرنامج ترميم 5 منازل مقدسية.

وناقش المجتمعون الرؤية المستقبلية للبرنامج وتمت المصادقة عليها وكذلك تمت المصادقة على الموازنة العامة للبرنامج لعام 2023، وانتخاب لجنة تنفيذية للبرنامج.

يذكر أنه تم وقف العقار من خلال دائرة الأوقاف العامة في مدينة القدس.