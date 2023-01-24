الأسير علاء الهمص يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير علاء إبراهيم علي الهمص (49عاما) من مخيم يبنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة يدخل اليوم عامه الـ15 على التوالي في سجون الاحتلال.

وقال مدير عام الهيئة في غزة حسن قنيطة، إن الأسير الهمص المولود عام 1974 اختطف على يد قوات الاحتلال الخاصة شرق مدينة رفح بتاريخ 24/1/2009، وتعرض حينها لتحقيق قاس وعزل انفرادي لعدة أشهر، الأمر الذي انعكس سلبا على صحته.

وأصدر الاحتلال بحق الأسير الهمص حكما بالسجن لمدة 29 عاما، بعد إدانته بالانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى والمشاركة في مقاومة الاحتلال.

وأشار قنيطة إلى أن الأسير الهمص تعرض قبل سنوات في داخل أسره لجلطة دماغية حادة كما يعاني من عدة أمراض أهمها مرض "السلّ"، وتقرحات في المعدة، وضعف في شبكية العين، وتضخم "الغدد الليمفاوية.

وبين أنه أمضى فترة طويلة في مشفى الرملة بسبب حاجته المستمرة لإجراء الفحوصات الطبية والعلاج.