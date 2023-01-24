نتنياهو يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني في عمان

وطن: زار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو العاصمة الاردنية عمان، لعقد لقاء مع الملك الاردني عبد الله الثاني.

وقال وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بترا" ان الملك عبد الله الثاني شدد خلال لقاء نتنياهو على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وعدم المساس به، وضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.

وأعاد العاهل الاردني حسب الوكالة " التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

ولفتت الوكالة الى انه حرى بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.