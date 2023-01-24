الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات لمدانين بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة

وطن: أصدرت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضيين منتصر رواجبة، وهيثم غنام، حكما بإدانة المتهم الأول (ع،ك) والمتهم الثاني (م،ح) بتهمة حيازة وتداول عملة مزورة سندا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان ابو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.