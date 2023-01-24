الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 212

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب المهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب بالداخل المحتل، للمرة الـ212 على التوالي.

وهذه المرة الأولى التي يهدم فيها الاحتلال مساكن أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وهدم الاحتلال مساكن العراقيب للمرة 211، يوم 25 ديسمبر الماضي.

وتقتحم قوات الاحتلال قرية العراقيب في النقب بشكل مستمر وتهدم مساكنها، ضمن مخطط لتهجير سكانها، إلا أن الأهالي الصامدين فيها يعيدون بنائها في كل مرة.

والعراقيب واحدة من أكثر 45 قرية فلسطينية بالنقب، يريد الاحتلال اقتلاعها عبر مخطط اقتلاعي، يقضي بتجميعهم في قرية واحدة "شقيب السلام"، ومصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان.

وتسكن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة يبلغ عددهم حوالي 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية.

يذكر أن القرية هدمت أول مرة يوم 27 يوليو 2010.