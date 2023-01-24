الاحتلال يعتقل المرابطة المقدسية هنادي الحلواني

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، المرابطة المقدسية، المعلمة هنادي الحلواني عقب مداهمة منزلها في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الحلواني وقامت بتخريب محتوياته ومصادرة الهواتف المحمولة، ومن ثم اعتقالها.

يذكر ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل المرابطة حلواني في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة مرات عده، وسلمتها استدعاءات للتحقيق.

كما وعرفت الحلواني برباطها الدائم في الاقصى، وقد تعرضت مرات سابقة للاعتقال والاعتداء من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وأبعدت عن المسجد الأقصى لفترات طويلة.