التقييم الاستراتيجي لـ"اسرائيل": الفلسطينيون هم التهديد الأكثر إلحاحاً

وطن: التقييم الاستراتيجي لإسرائيل 2023، من قبل باحثي معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، والذي يقدم تحليلًا شاملًا للبيئة الاستراتيجية لإسرائيل من وجهة نظر الأمن القومي، وتتضمن التهديدات والفرص المحتملة فيها، أظهر بالتفصيل التهديدات الرئيسية الثلاثة لإسرائيل لعام 2023، مشيرة إلى أن أكثرها إلحاحًا هو الساحة الفلسطينية.

التهديدان الآخران وفقًا للوثيقة هما برنامج إيران النووي، الذي تقول إنه "أخطر تهديد خارجي محتمل لإسرائيل"، فضلاً عن خطر إلحاق الضرر بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة.

وقال التقييم ان "اشتداد الاستقطاب والتطرف على جانبي المتراس السياسي داخل الولايات المتحدة يؤدي إلى تآكل النظام السياسي الداعم لإسرائيل". وجاء أيضًا أنه بالإضافة إلى التهديدات الخارجية المذكورة، فإن الاستقطاب الاجتماعي يزداد سوءًا في إسرائيل، مما يضعف المناعة الاجتماعية.

وأوص التقييم باتخاذ إجراءات فعالة من أجل الحفاظ على العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، والتنسيق الوثيق والحميم مع الولايات المتحدة بشأن قضية البرنامج النووي الإيراني، والحفاظ على الاتصال مع قيادة السلطة الفلسطينية على الرغم من مشاكلها وعيوبها، والتحضير لرد عسكري على حزب الله، والحفاظ على نظام التوازنات الديمقراطي الأساسي – مع التأكيد على استقلالية النظام القضائي.