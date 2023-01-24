حزب الله اللبناني يقيم أبراج مراقبة تتجاوز بارتفاعها مرتين جدار الاحتلال على الحدود

رام الله - وطن: أفادت وسائل إعلامية عبرية بأن "حزب الله" اللبناني أقام أبراج مراقبة عالية جديدة على الحدود الشمالية، بينما عزز جيش الاحتلال بناء جدار دفاعي.

وقال مستوطنو شتولا الواقعة في الجليل الغربي، لموقع يديعوت والقناة 12، إن أحد هذه الأبراج يبلغ ارتفاعه 18 مترا، وهو يقع على بعد بضع عشرات من الأمتار من الحدود، وتم تشييده خلال الشهر الماضي، بينما جيش الاحتلال كان يعمل على بناء جدار خرساني يبلغ ارتفاع 9 أمتار.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش بدأ العام الماضي مشروعا لـ "تحصين الخط الحدود البالغ طوله 140 كيلومترا، مشيرة إلى أنه "فيما يقوم الجيش الإسرائيلي ببناء جدار، يقوم حزب الله ببناء برج مراقبة، خلافا لقرار الأمم المتحدة 1701 في نهاية حرب لبنان الثانية، والذي نص على منعه من العمل في منطقة السياج الحدودي".

وأشارت إلى أنه "كان من الممكن سماع ضوضاء المطارق والصيحات التي أطلقها رجال حزب الله الأربعة، على بعد أمتار من الحدود في جميع أنحاء المستوطنة يوم أمس"، لافتة إلى أن عناصر "حزب الله" عملوا على وضع سقف أعلى البرج على ارتفاع حوالي 18 مترا، وتوقفوا كل بضع دقائق لقضاء استراحة وشرب القهوة".