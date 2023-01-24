وزير مقرب من نتنياهو يزور الإمارات سرا

وطن: أجرى وزير الشؤون الإستراتيجية في حكومة نتنياهو رون ديرمر زيارة سرية إلى أبو ظبي، اجتمع خلالها مع مسؤولين إماراتيين.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر مطلعة مساء الاثنين، قولها إن ديرمر بحث مع المسؤولين في أبو ظبي، تفاصيل الزيارة المحتملة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإمارات.

وذكر التقرير أن اقتحام وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير للأقصى مطلع الشهر، والذي أدانته الإمارات، خلق توترات على الصعيد الإقليمي، جعل من الصعب تنسيق موعد جديد بين تل أبيب وأبو ظبي بشأن زيارة نتنياهو المحتملة.

وأشار إلى أن زيارة ديرمر لأبو ظبي هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى الإمارات، منذ تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة .

ويعتبر ديرمر الوزير الأقرب لنتنياهو، وهو المسؤول في حكومته عن العلاقات مع الولايات المتحدة، والصراع ضد إيران، والاتصالات مع السعودية، وجهود توسيع "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع مع العالم العربي، وهي المواضيع الإستراتيجية الأكثر إلحاحا في السياسة الخارجية الإسرائيلية.