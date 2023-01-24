قوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في مدينة نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق عدة في مدينة نابلس.

وفي التفاصيل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال فجرًا حي خلة العامود، ودهمت منزل عائلة الأسير المحرر محمد صبحي طبنجة، وطالبت عائلته بتسليم نفسه.

كما اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال فجرًا، مخيم بلاطة شرقي نابلس، ودهمت منزلي الوزير والأغبر، قبل اعتقال الشابين علاء الوزير وصدقي الأغبر.

وقالت مصادر محلية ان اقتحام قوات الاحتلال تخلله اشتباكات مسلحة، استهدف خلالها مقاومون قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي خلة العامود، ومخيم بلاطة.