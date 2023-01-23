العُمري: انخفاض الفاقد في بيت لحم إلى 14% بسبب وعي الشارع بخطورة السرقات والتعديات

وطن: المصري: كشف رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام م.هشام العُمري أن نسبة الفاقد في محافظة بيت لحم انخفض إلى 14% بسبب وعي المواطنين بخطورة ظاهرة السرقات والتعديات وعدم دفع الفواتير المستحقة، على استقرار النظام الكهربائي في المحافظة.

وأكد العُمري خلال لقاءه وفدًا من حركة فتح برئاسة امين سر الاقليم محمد المصري وامناء سر الحركة في المخيمات في مقر الشركة ببيت لحم اليوم الاحد، أن الشركة تبذل كل جهد يلزم لتحييد المواطنين من القطع الاسرائيلي المتواصل وسياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجه شركة 'كهرباء إسرائيل' بحق مناطق امتيازنا.

بدوره، أكد المصري على ضرورة دعم الشركة المقدسية ووجودها امام محاولات اليمين الاسرائيلي ضرب الوجود الفلسطيني في القدس وعلى رأسها شركة كهرباء القدس والموجودة منذ 109 أعوام، باعتبارها شاهدة على فلسطينية القدس وعروبتها، وناقش مع ادارة الشركة احتياجات المحافظة.

وحضر اللقاء من جانب الشركة مدير فرع محافظة بيت لحم م.جواد أبو زر ومسؤول العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول فراس جبران، بالاضافة إلى اعضاء اقليم المحافظة ووفد من امناء سر 'فتح' في مخيمات بيت لحم.