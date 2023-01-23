قوات الاحتلال تشدد اجراءاتها العسكرية غرب نابلس

وطن: شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، إجراءات العسكرية قرب بلدة دير شرف شمال غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اقتحمت أطراف بلدة دير شرف، بالقرب من المفرق المؤدي إلى محافظتي جنين وطولكرم، وشرعت بتفتيش المركبات الفلسطينية.

وأضافت المصادر بأن الاحتلال أوقفوا مركبة فلسطينية لشاب من مدينة نابلس، وشرعوا بتفتيشها والتدقيق في البطاقات الشخصية لراكبيها؛ دون الإبلاغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أطلق طائرة تصوير في سماء بلدة دير شرف، تزامنًا مع عرقلة ومنع تنقل المركبات الفلسطينية عبر المنطقة التي تتعرض للاعتداءات.