الاحتلال يُحوّل الأسير مالك حسين للاعتقال الإداري

وطن: حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أسيرًا من مدينة القدس، للاعتقال الإداري، وفق قرار صدر عن وزير جيش الاحتلال.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها اليوم، إن الاحتلال حول الأسير مالك حسين من مخيم شعفاط للاجئين، قضاء القدس، للاعتقال الإداري مدة 4 شهور.

وأفادت "شؤون الأسرى"، نقلًا عن محاميها حمزة قطينة، بأن قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير "حسين" صدر عن وزير جيش الاحتلال الحالي.

وشددت على أن هذه "السياسة الانتقامية" تمارسها سلطات الاحتلال وحكومتها المتطرفة بحق الأسرى "تتمثل بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية".

يذكر أن الشاب مالك محيسن أسير سابق، وتعرض للحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق ذاته، فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 7 فتية مقدسيين، هم: أمجد شاور، وآدم نجم، وآدم زيتون، وفؤاد جبريل، وآدم حليسي، وخضر سمرين، ومدحت زاهدة، من حي وادي الربابة بسلوان، والبلدة القديمة بالقدس.