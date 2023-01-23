شباب الخليل وجبل المكبر يتصدران دوري المحترفين بالضفة 23 يناير 2023 - 19:25

وطن: تصدر شباب الخليل وجبل المكبر، دوري المحترفين الفلسطيني لأندية الضفة، عقب فوزهما على هلال القدس وشباب السموع، مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 15.

وتمكن العميد من حسم موقعة القمة بثلاثية نظيفة على حساب هلال القدس، سجلهما محمد الجعبري "هدفين"، وتامر صيام.

وبذلك رفع شباب الخليل رصيده للنقطة 34، متساوياً مع هلال القدس، وجبل المكبر، الذي فاز أيضاً على شباب السموع بهدف نظيف أحرزه رامي مسالمة في الدقيقة 59.