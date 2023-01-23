الاحتلال ينقل الأسيرين نائل وعاصم البرغوثي من سجن "إيشل"

وطن: نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأسير نائل البرغوثي وابن شقيقه عاصم البرغوثي من سجن "إيشل" إلى سجن "نفحة".

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الاثنين، إن الأسير نائل البرغوثي (65 عاماً)، دخل مؤخراً عامه الـ43 في سجون الاحتلال، وقضى منها (34) عاماً بشكلٍ متواصل.

وأشار إلى أن الأسير "نائل" تحرر عام 2011 ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، وهو محكوم بالسجن المؤبد و18 عاماً.

وبين النادي أن الأسير عاصم البرغوثي (35 عاماً) مُعتقل منذ عام 2019 ومحكوم بالسجن المؤبد 4 مرات، وهو أسير سابق أمضى 11 عاماً في سجون الاحتلال.