دي اس الفرنسية تكشف عن اقوى موديل في عائلة SUV بمحرك كهربائي

وطن: كشفت شركة "دي إس" النقاب عن سيارتها DS SUV، المصنفة ضمن فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بنظام الدفع الكهربائي.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تأتي بطول يتراوح من 4.70 متر إلى 4.80 متر، وهو ما يعني أنها ستنافس وبقوة الكثير من السيارات.

وتتمتع السيارة بملامح تصميمية جذابة وقسمات غاية في الانسيابية، والتي تمزج بين ملامح الكومبي وسيارات الكروس أوفر.

وأشارت شركة "دي إس" إلى أن السيارة قد تتمكن من الوصول إلى مدى السير 690 كلم وذلك بفضل البطارية سعة 110 كيلو وات في ساعة