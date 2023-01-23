شرطة الاحتلال تقتحم منزل الأسير المحرر كريم يونس وتقتاد زوجة شقيقه للتحقيق

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اليوم، الإثنين، منزل الأسير المحرر كريم يونس في بلدة عرعرة، واقتادت زوجة شقيقه للتحقيق بالإضافة إلى مصادرة عدد من الصور والملصقات.

وداهمت قوات شرطة الاحتلال منزل الأسير المحرر، وأقدمت على تفتيشه وتفتيش منازل أفراد عائلته، ومن ثم صادرت صورا تابعة له ووالدته بادعاء أنها مواد تحريضية.

واقتادت شرطة الاحتلال زوجة شقيق الأسير المحرر للتحقيق في مركز الشرطة بوادي عارة، فيما تركت رسالة استدعاء للتحقيق لأشقائه.

وقالت قريبة العائلة إن "الشرطة اقتحمت المنازل بقوات كبيرة، وأقدمت على العبث بمحتوياتها وخصوصًا الأعلام الفلسطينية والصور والملصقات التي علقت يوم تحرر الأسير المحرر كريم يونس".

وأضافت أن "الشرطة احتجزت زوجة شقيق يونس، بعد أن طلبت زوجها للتحقيق في الوقت الذي لم يتواجد فيه بالمنزل عند اقتحامه".

وفي سياق متصل، استدعت شرطة الاحتلال مساء الجمعة الماضي الأسير المحرر، ماهر يونس، وشقيقه نادر يونس من عرعرة للتحقيق.

ونال الأسيران المحرران كريم وماهر يونس حريتهما في كانون الثاني/ يناير الجاري، بعدما أمضيا 40 عاما في سجون الاحتلال.

المصدر/ عرب 48