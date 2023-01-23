د.مصطفى البرغوثي: الخان الأحمر هو خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في وجه الضم والتطهير العرقي

رام الله – وطن: قال د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية أثناء تواجده في الاعتصام الجماهيري في الخان الأحمر وفي مواجهة قادة الليكود المتطرفين، أن الخان الأحمر ومسافر يطا والشيخ جراح هي خط الدفاع الأول عن الوجود الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التطهير العرقي وضم الضفة الغربية التي تحاول حكومة نتنياهو الفاشية تنفيذها.

وقال البرغوثي، إذا نجح الاحتلال العنصري في ترحيل سكان الخان الأحمر فسيعني ذلك تطويق القدس بالكامل وشطر الضفة الغربية إلى شطرين منفصلين والتنفيذ الفعلي للتطهير العرقي الجديد.

وأكد البرغوثي الالتفاف الشعبي حول الخان الأحمر وسكانه، وقال إن صمود الشعب الفلسطيني أفشل وسيفشل الحركة الصهيونية ونضالنا موجه ليس فقط لإنهاء الاحتلال بل ولإسقاط كل نظام الأبرتهايد والتمييز العنصري في كل فلسطين التاريخية