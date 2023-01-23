عشرات المواطنين يحتشدون في قرية الخان الأحمر شرق القدس

وطن: احتشد العشرات من المواطنين صباح اليوم في قرية الخان الأحمر شرق القدس، ردًا على دعوات اقتحامه من أعضاء كنيست من حزب الليكود.

وبدأ المواطنون بالتوجه لقرية الخان الاحمر والاعتصام هناك للتصدي لأعضاء الكنيست الذين دعوا لاقتحامه.

ورفع المواطنون العلم الفلسطيني وسط تأكيدهم واصرارهم على التصدي لاي اقتحام.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، قد دعا يوم أمس عبر وطن المواطنين للمشاركة بالمظاهرة التي ستنظم الاثنين في قرية الخان الأحمر، للتصدي لمشروع الاحتلال اخلاء القرية التي تستعد أحزاب احتلالية للتوجه للمكان ضمن مساعيها لتهجير سكانها.

ويخطط أعضاء كنيست من حزب الليكود اليميني، لاقتحام قرية الخان الأحمر، اليوم بهدف الضغط على رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو للعمل على إخلائها.

ويأتي اقتحام أعضاء الكنيست، قبل تقديم رد الحكومة (الإسرائيلية)، أمام المحكمة العليا على قضية إخلاء القرية من عدمه في الأول من الشهر المقبل.