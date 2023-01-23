الإضراب الشامل يعم مؤسسات الأونروا في الضفة الغربية

رام الله - وطن: عم الإضراب الشامل صباح اليوم الاثنين في مؤسسات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، في خطوة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة وقف رئيس اتحاد الموظفين في الضفة الغربية جمال عبدالله عن العمل.

وأغلقت المدارس ومقرات المؤسسات المختلفة التابعة للأونروا في مختلف محافظات الضفة الغربية، أبوابها مع عودة الطلاب للدوام الدراسي من جديد بعد إجازة النصف الدراسي الأول.

واكد الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة عنه يوم أمس بدء الاضراب المفتوح اليوم الاثنين والى اشعار اخر، و"عدم التعاطي مع اي اتصالات من قبل ادارة وكالة الغوث، وان المرجع الاول والاخير هو اتحاد العاملين ممثلا برئيسه واعضائة".

ولفت الاتحاد الى انه "جرى عقد لقاء مع اعضاء المكتب التنفيذي للجان الشعبية في الضفة الغربية أمس الاحد، وأكدوا على الدعم الكامل للاتحاد في خطواته النقابية وتم الاتفاق معهم على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الازمة اثناء الاضراب، وفي حال حدوث اقتحامات او اجتياحات في أحد المخيمات سيتم فتح العيادات مباشرة للتعامل مع الإصابات".

ولفت الاتحاد انه قرر السماح للحراس بالدوام تحت عنوان مضرب متطوع وذلك حرصا على سلامة المباني والمنشآت.